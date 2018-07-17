Куратор від ЄБРР в Україні отримав ще одну посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку призначив Франсіса Маліжа, який керує діяльністю в Україні, Білорусі, Молдові та на Кавказі, новим керуючим директором в секторі фінансових установ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЄБРР.
На новій посаді Франсіс Маліж керуватиме одним з основних відділів банку.
"Пан Маліж залишатиметься на своїй теперішній посаді керуючого директора в країнах Східної Європи та Кавказу і працюватиме у Києві до призначення наступника на цій посаді та повної передачі повноважень", - йдеться у повідомленні.
"Відділ фінансових установ, в якому я провів мої перші роки в ЄБРР, є чудовою працюючим механізмом, і для мене велика радість і честь знов приєднатися до цієї команди. Водночас регіон Східної Європи та Кавказу є надзвичайно важливим для ЄБРР, і я дуже радий можливості керувати цією командою чудових колег у поточний складний період до того моменту, коли я зможу передати її в надійні руки", - зазначив сам Маліж.
Нагадаємо, представники МВФ, ЄС та США допомагатимуть Мінфіну у реформуванні фіскальної служби.