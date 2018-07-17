Куратор від ЄБРР в Україні отримав ще одну посаду

На новій посаді Франсіс Маліж керуватиме одним з основних відділів банку.

"Пан Маліж залишатиметься на своїй теперішній посаді керуючого директора в країнах Східної Європи та Кавказу і працюватиме у Києві до призначення наступника на цій посаді та повної передачі повноважень", - йдеться у повідомленні.

"Відділ фінансових установ, в якому я провів мої перші роки в ЄБРР, є чудовою працюючим механізмом, і для мене велика радість і честь знов приєднатися до цієї команди. Водночас регіон Східної Європи та Кавказу є надзвичайно важливим для ЄБРР, і я дуже радий можливості керувати цією командою чудових колег у поточний складний період до того моменту, коли я зможу передати її в надійні руки", - зазначив сам Маліж.

Нагадаємо, представники МВФ, ЄС та США допомагатимуть Мінфіну у реформуванні фіскальної служби.