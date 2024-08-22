Купянское направление остается самым сложным на Харьковщине - Синегубов

В Харьковской области Купянское направление остается самым сложным, оккупанты усилили обстрелы гражданских объектов, используя РСЗО «Ураган» и осколочно-фугасные снаряды, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в четверг, пишет УНН.

Купянское направление сейчас является самым сложным. Несмотря на отсутствие успехов в продвижении, противник не оставляет попыток перехватить инициативу. В то же время оккупант усилил обстрелы гражданских объектов с РСЗО «Ураган» и осколочно-фугасными снарядами - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, за сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, одну баллистическую ракету «Искандер».

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«Ежедневно уделяем максимум внимания для решения различных гуманитарных задач. На тех территориях, где активные боевые действия не позволяют восстановить электроснабжение, усиленно работаем над тем, чтобы обеспечить местных жителей альтернативными источниками отопления. Вместе с тем в громадах населенных увеличиваем количество когенерационных и газотурбинных установок», - указал Синегубов.