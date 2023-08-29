Купянск утром подвергся вражескому удару, есть жертва - прокуратура

Детали

По данным следствия, 29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял Купянск.

"Зафиксировано попадание на территорию пищевого предприятия. Погиб 45-летний охранник. Также повреждено частное домовладение, получил ранения 67-летний гражданский мужчина", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщается, это не первый за сегодня обстрел города.

"В результате вражеского обстрела города Купянск, который состоялся около 5 утра, поврежден многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Дополнение

28 августа российские военные обстреляли село Куриловка Купянского района. Поврежден жилой дом.