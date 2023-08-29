Куп'янськ зранку зазнав ворожого удару, є жертва - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп'янськ у Харківській області, загинув охоронець на підприємстві, також відомо про пораненого чоловіка, повідомили у вівторок у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ.
"Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік", - повідомили у прокуратурі.
Як повідомляється, це не перший за сьогодні обстріл міста.
"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ, що відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Доповнення
28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок.