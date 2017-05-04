Покупая бутылку водки за 40 грн вместо 80, потребитель рискует жизнью - В.Остапюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Расцвет нелегального рынка алкоголя обусловлен рядом факторов, и цена легальной водки, которая вдвое выше стоимости алкоголя неизвестного происхождения, играет в этом вопросе далеко не ключевую роль. Главная причина тенизации алкорынка — отсутствие контроля и ответственности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал генеральный директор ассоциации “Укрводка” Владимир Остапюк.
По словам эксперта, каждая гривна, потраченная на нелегальный алкоголь, идет на поддержку уголовных группировок и обогащения преступников.
“Расцвет теневого рынка алкоголя в стране связан с низким уровнем ответственности за преступления в сфере производства и оборота алкогольных напитков, низкого уровня контроля, а также низкого сознания граждан того, что приобретение и употребление нелегального алкоголя — это преступление.
Из нелегального продукта не уплачены налоги. Миллиардные потери государственного бюджета от неуплаченных налогов потребителя не волнуют, хотя должны бы, ведь это дороги, пенсии, зарплаты бюджетникам и тому подобное. Каждая гривна, потраченная на приобретение нелегального алкоголя, идет на поддержку уголовных группировок, обогащение преступников”, — сказал он.
В.Остапюк отметил, что потребление нелегального алкоголя — это всегда риск.
“Риск потери здоровья или жизни. Никто из продавцов или производителей нелегального продукта не дает гарантии качества и безопасности продукта. Можно покупать нелегальный продукт многократно, но один раз может оказаться фатальным. Поэтому покупая бутылку нелегальной водки 0,5 л за 40 грн вместо 80 грн (стоимость легального продукта), скажите: вы готовы пожертвовать своим зрением или слухом за 40 грн? А жизнью?” — отметил он.
Эксперт добавил, что объем нелегального рынка алкоголя на сегодня составляет около 50%, и это очень кричащая цифра.
Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, при взвешенной государственной позиции легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно.
Добавим, что при высоких акцизах водка в Украине будет стоить 80 грн за бутылку.