Купуючи пляшку горілки за 40 грн замість 80, споживач ризикує життям - В.Остапюк

КИЇВ. 4 травня. УНН. Розквіт нелегального ринку алкоголю зумовлений низкою факторів, і ціна легальної горілки, яка удвічі вища за вартість алкоголю невідомого походження, відіграє у цьому питанні далеко не ключову роль. Головна причина тінізації алкоринку — відсутність контролю і відповідальності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів генеральний директор асоціації “Укрводка” Володимир Остапюк.