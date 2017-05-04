Купуючи пляшку горілки за 40 грн замість 80, споживач ризикує життям - В.Остапюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Розквіт нелегального ринку алкоголю зумовлений низкою факторів, і ціна легальної горілки, яка удвічі вища за вартість алкоголю невідомого походження, відіграє у цьому питанні далеко не ключову роль. Головна причина тінізації алкоринку — відсутність контролю і відповідальності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів генеральний директор асоціації “Укрводка” Володимир Остапюк.
За словами експерта, кожна гривня, витрачена на нелегальний алкоголь йде на підтримку кримінальних угруповань та збагачення злочинців.
“Розквіт тіньового ринку алкоголю в країні пов’язаний з низьким рівнем відповідальності за злочини у сфері виробництва і обігу алкогольних напоїв, низького рівня контролю, а також низької свідомості громадян того, що придбання та вживання нелегального алкоголю — це злочин.
З нелегального продукту не сплачені податки. Мільярдні втрати державного бюджету від несплачених податків споживача не хвилюють, хоча повинні, адже це дороги, пенсії, зарплати бюджетникам тощо. Кожна гривня, витрачена на придбання нелегального алкоголю, іде на підтримку кримінальних угруповань, збагачення злочинців”, — сказав він.
В.Остапюк наголосив, що споживання нелегального алкоголю — це завжди ризик.
“Ризик втрати здоров’я чи життя. Ніхто із продавців чи виробників нелегального продукту не дає гарантії якості і безпечності продукту. Можна купувати нелегальний продукт багаторазово, але один раз може виявитися фатальним.
Тож купуючи пляшку нелегальної горілки 0,5 л за 40 грн замість 80 грн (вартість легального продукту), скажіть: ви готові пожертвувати своїм зором чи слухом за 40 грн? А життям?” — зазначив він.
Експерт додав, що обсяг нелегального ринку алкоголю на сьогодні становить близько 50%, і це дуже кричуща цифра.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, при виваженій державній позиції легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень в бюджет щороку.
Додамо, що через високі акцизи горілка в Україні коштуватиме 80 грн за пляшку.