Купленный на заправке лотерейный билет обогатил американца на 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Житель американского штата Виргиния выиграл 1 млн долларов в лотерею Mega Millions, передает УНН со ссылкой на wric.com.
Имя победителя - Чарльз Пейн. Он приобрел лотерейный билет с автоставкой на заправке. А про выигрыш он узнал от своей подруги, которая проверила билет.
По существующим правилам торговая точка, где был продан выигрышный билет, получит поощрение в размере 10 тыс. долл.
Напомним, киевлянин Юрий Редько с первой попытки выиграл в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн.