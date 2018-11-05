Куплений на заправці лотерейний квиток збагатив американця на 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Житель американського штату Віргінія виграв 1 млн доларів в лотерею Mega Millions, передає УНН з посиланням на wric.com.
Ім'я переможця - Чарльз Пейн. Він придбав лотерейний квиток з автоставкою на заправці. А про виграш він дізнався від своєї подруги, яка перевірила квиток.
За наявними правилами, торгова точка, де був проданий виграшний квиток, отримає заохочення в розмірі 10 тис. дол.
Нагадаємо, киянин Юрій Редько з першої спроби виграв в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн.