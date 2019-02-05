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Покупательная способность пенсионеров за год снизилась

Покупательная способность пенсионеров за год снизилась

Киев  •  УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ 5 февраля. УНН. Покупательная способность пенсионеров за прошлый 2018 год снизилась. Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"Для пенсионеров доступность трех продуктов из каждых четырех за прошлый год снизилась. Эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей посчитали, как изменилась покупательная способность пенсионеров за 2018 год", - написал Дорошенко.

По его словам, эксперты сравнили размер пенсии на 1 января 2018 года и 2019-го и цены на продукты на те же даты по данным статистики. К так называемой пенсионной корзине вошли продукты первой необходимости: хлеб и батон, молочные продукты, яйца, муку, макароны, сахар, все виды круп, овощи и яблоки. В то же время эксперты не считали, как изменилась доступность мяса и рыбы, поскольку, по их мнению, размер пенсии не позволяет большинству пенсионеров их покупать. Дорошенко добавил, что за год покупательная способность выросла всего в гречке, рисе, сахаре, масле, куриных яйцах и яблоках.

Он отметил, что, по данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсионных выплат на 1 января 2018 года составил 2479 грн, а на начало января 2019 года - 2646 грн. Поэтому, отталкиваясь от этих данных, эксперты определили динамику возможности потребления продуктов в порядке падения и повышения:

Лук. На начало января 2018 года пенсионер мог приобрести 454 кг лука на среднюю пенсию, а на начало 2019 года - 157 кг. Снижение произошло на 65%, или на 297 кг.

Капуста. На январь 2018 года - 570 кг, на январь этого года - 299 кг. Уменьшение возможности потребления за год составил 48%, или 271 кг.

Морковь. 2018 год - 369кг, 2019 год - 221 кг. Покупательная способность снизилась на 40%, или на 148 кг.

Буряк. В прошлом году - 394 кг, в этом году - 242 кг. Падение на 39%, или на 152 кг.

Пшено. Январь 2018 года - 166 кг, январь 2019 года - 111кг. Динамика возможности потребления за год отрицательная, снижение на 33%, или на 55 кг.

Картофель. 2018 год - 413 кг, 2019 год - 331 кг. Динамика - 20%, или - 82 кг.

Ячневая крупа. На начало января 2018 года - 260кг, на начало января 2019 года - 224кг. Уменьшение покупательной способности за 12 месяцев на 14%, или на 36 кг.

Хлеб пшеничный из муки первого сорта. Январь 2018 года - 175 кг, январь 2019 года - 151кг. Пенсионеры могут позволить меньше на 14%, или на 24 кг.

Батон, 500 г. На начало прошлого года - 240 батонов, на начало этого - 210. Снижение составило 13%, или 30 батонов.

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный. Январь 2018 года - 164кг, январь 2019 года - 145 кг. Возможность потребления за год снизилась на 12%, или на 19 кг.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта. 2018 год - 137 кг, 2019 год - 122 кг. Падение на 11%, или на 15 кг.

Макароны отечественные. Ранее - 172 кг, сейчас - 153 кг. Сокращение произошло на 11%, или на 19 кг.

Муку. На начало прошлого года - 263 кг, в этом - 233 кг. За год возможность купить стала меньше на 11%, или на 30 кг.

Манка. В январе прошлого года на среднюю пенсию можно было купить 211 кг манки, на начало 2019 года только 192 кг. Покупательная способность упала на 9%, или на 19 кг.

Сметана. Январь 2018 года - 49 кг, начало 2019 года - 47 кг. Пенсионер может позволить купить на 4%, или на 2 кг, меньше.

Молоко. 2018 год - 114 л, 2019 год - 111 л. Меньше на 3%, или на 3 л.

Масло сливочное. На начало января 2018 года - 70 пачек весом по 200 г, а на январь 2019 года - 68 пачек по 200 г. Возможность потребления за двенадцать месяцев снизилась на 3%, или на 2 пачки весом по 200 г.

Рис. Средняя пенсия в января 2018 года равнялась 107 кг риса, а в январе этого года уже 111 кг. Положительная динамика потребления за год составила 4%, или 4 кг.

Масло подсолнечное. Начало 2018 года - 73 л, начало 2019 года - 76 л. Покупательная способность выросла на 4%, или на 3 л.

Яйца. Январь 2018 года - 92 десятки, январь 2019 года - 108 десятков. На среднюю пенсию можно купить больше на 17%, или на 16 десятков куриных яиц.

Сахар. На начало января 2018 года покупательная способность средней пенсии составляла 157 кг сахара, а на начало января 2019 года - уже 187 кг. А это рост на 19%, или на 30 кг.

Гречка. В прошлом году это 110 кг, а на начало этого уже 162 кг. Можно позволить купить на 47%, или 52 кг больше.

Яблоки. Январь 2018 года - 148 кг, январь 2019 года - 287 кг. Динамика возможного потребления с начала года выросла на 94%, или на 139 кг.

Как сообщал УНН, цены на молочные продукты повысятся на 10%.

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