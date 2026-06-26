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Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июня

Киев • УНН

 • 15186 просмотра

В Киеве на последние выходные июня запланированы балет "Белоснежка и семь гномов", концерт Вивальди при свечах и выставка живописи. Также пройдут мастер-классы, спектакль "Конотопская ведьма" и благотворительный стендап.

Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июня

Последние выходные июня в столице обещают быть насыщенными культурными событиями. Киевлян и гостей города ждут театральные постановки, концерты классической музыки, художественные выставки, творческие мастер-классы и юмористические шоу. УНН собрали для вас подборку событий, которые помогут интересно провести 27 и 28 июня в Киеве.

Белоснежка и семь гномов

Классическая сказка оживет на сцене в формате балета в двух действиях. Зрители увидят историю о Белоснежке, злой Королеве, семи гномах и принце, который спасает возлюбленную от волшебного сна. Постановка сочетает знакомый сюжет с выразительной хореографией и яркими сценическими образами. Такой вариант досуга станет хорошим выбором для семейного отдыха и знакомства детей с миром балета.

  • Где: Национальная музыкальная академия Украины, ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11;
    • Когда: 27 июня;
      • Стоимость: от 100 до 1000 гривен.

        Мастер-класс по актерскому мастерству

        Это мероприятие станет возможностью для тех, кто хочет лучше познать себя через театральные практики. Участникам предлагают работать не над сценическими ролями, а над собственными историями, эмоциями и проявлениями. Мастер-класс сочетает творческий процесс с исследованием внутреннего мира человека. Организаторы подчеркивают, что событие не требует профессиональной актерской подготовки. Главное - готовность быть открытым к новому опыту.

        • Где: Хора, ул. Бульварно-Кудрявская, 22;
          • Когда: 27 июня;
            • Стоимость: 200-650 гривен;

              Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сегодня

              Любителям современного искусства стоит посетить Мистецький арсенал. Новый выставочный проект исследует связи между украинскими художниками разных поколений и показывает, как менялась живопись с конца 1980-х годов до сегодняшнего дня. В экспозиции представлены работы художников двух исторических периодов, которые вступают в своеобразный творческий диалог. Посетители смогут увидеть знакомые темы и образы сквозь призму разных поколений художников. Выставка побуждает задуматься о развитии украинского искусства и его связи с современностью.

              • Где: Мистецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28–30;
                • Когда: 27 июня - 30 августа;
                  • Стоимость: от 100 до 450 гривен.

                    Создание визуального манифеста

                    Еще одно событие в рамках фестиваля "Культ Киева. Манифест" посвящено искусству коллажа. Под руководством художницы Лии Адам участники будут работать с символами, образами и ассоциациями, чтобы создать собственный визуальный манифест. Воркшоп рассчитан на небольшую группу, а все необходимые материалы предоставляют организаторы. Событие сочетает творчество, самопознание и медитативную практику. Оно будет интересно как людям с художественным опытом, так и тем, кто только начинает знакомство с творческими практиками.

                    • Где: Малый театр, ул. Олеся Гончара, 33;
                      • Когда: 27 июня;
                        • Стоимость: 650 гривен.

                          Вивальди "Времена года" при свечах

                          Ценителей классической музыки приглашают на атмосферный концерт в стенах исторической кирхи. В программе прозвучит знаменитый цикл Антонио Вивальди "Времена года" в исполнении Национального камерного ансамбля "Киевские солисты". Особое настроение событию придаст освещение свечами и акустика старинного здания. Такой вечер станет прекрасной возможностью отвлечься от городской суеты и насладиться живым исполнением мировой классики.

                          • Где: Кирха Святой Екатерины, ул. Лютеранская, 22;
                            • Когда: 27 июня;
                              • Стоимость: от 390 до 500 гривен.

                                Конотопская ведьма

                                Известная комедия Григория Квитки-Основьяненко снова появится на киевской сцене. Постановка сочетает народный юмор, сатиру и фольклорные мотивы, которые уже много лет остаются актуальными для зрителей. Театр "Берегиня" известен своим особым подходом к украинской классике и мастерской игрой актеров. Спектакль полон ярких персонажей, комических ситуаций и народного колорита. Именно поэтому он остается одним из самых любимых среди поклонников украинского театра.

                                • Где: Театр "Берегиня", ул. Ивана Миколайчука, 3Б;
                                  • Когда: 27 июня;
                                    • Стоимость: 350 гривен.

                                      Стендап в Dorothy Pub

                                      Тем, кто хочет завершить выходной день с хорошим настроением, стоит обратить внимание на вечер стендапа. На сцену выйдут Слава Бу, Алексей Приймаченко, Максим Редзель и Никита Скреминский. Помимо юмористической программы, во время мероприятия проведут благотворительный аукцион, а часть прибыли передадут на нужды Сил обороны Украины. Организаторы отмечают, что выступления будут проходить на украинском языке и рекомендованы для взрослой аудитории от 18 лет. Программа продлится от часа до полутора и обещает немало поводов для смеха.

                                      • Где: Dorothy Pub, ул. Саксаганского, 16/43;
                                        • Когда: 27 июня;
                                          • Стоимость: 350 гривен.

                                            Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходных03.06.26, 15:01 • 65661 просмотр

                                            Алла Киосак

                                            ОбществоКультураКиевПроисшествияпубликации