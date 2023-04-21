Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas

ukru
Эксклюзив
06:00 • 11191 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 98598 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 52501 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115462 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114665 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106072 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101169 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112506 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132462 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177760 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 53419 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 40553 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 66797 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 56029 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100237 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177758 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208563 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149420 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155832 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 83049 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106434 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123161 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158623 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165331 просмотра
Актуальное
Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas

Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas

Киев • УНН

 • 1553242 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кулинарный Центр МХП разрабатывает и производит много Ready to Cook и Ready to Eat продуктов, среди которых есть отбивная миланеза, которая возглавляет рейтинг лучших котлет мира, по информации издания TasteAtlas, передает УНН.

Детали

Миланезу часто называют неофициальным национальным блюдом Аргентины. Это тонкий кусок говядины, курятины, рыбы или свинины, который панируют и обжаривают. Миланеза во многом похожа на венский шницель, однако, уходит корнями в Италию. В Аргентину она попала благодаря итальянским мигрантам, а оригинальное блюдо было прослежено до города Милан и знаменитой cotoletta alla milanese.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МХП открыла более 200 магазинов собственной сети “Мясомаркет”

В ТОП-10 котлет мира по версии TasteAtlas также входит японская тонкацу и венский шницель. Пятую строчку рейтинга занимает отечественная котлета по-киевски. На последнем, десятом месте, находится карагеоргиев шницель из Сербии.

Напомним

На днях компания МХП совместно с партнером открыли в Харькове первое с 24 февраля 2022 года заведение сети безопасной уличной еды Döner Маркет. Он заработал в восстановленном после попадания вражеской ракеты ТРЦ Nikolsky. В Döner Маркете шаурму и донеры готовят из качественного мяса от проверенных поставщиков «Наша Ряба» и Skott Smeat. Также в меню заведений есть наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда, которые станут вкусным перекусом для гостей торгово-развлекательного центра.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. Уже сейчас МХП совместно с партнерами предлагает украинцам вкусную и безопасную шаурму и другой стритфуд в более 120 точках сети уличной еды Doner Маркет. А благодаря работе около 240 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине у потребителей есть доступ к хорошему ассортименту мяса, мясоколбасных изделий, кулинарии и других продуктов питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы