Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas

Детали

Миланезу часто называют неофициальным национальным блюдом Аргентины. Это тонкий кусок говядины, курятины, рыбы или свинины, который панируют и обжаривают. Миланеза во многом похожа на венский шницель, однако, уходит корнями в Италию. В Аргентину она попала благодаря итальянским мигрантам, а оригинальное блюдо было прослежено до города Милан и знаменитой cotoletta alla milanese.

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В ТОП-10 котлет мира по версии TasteAtlas также входит японская тонкацу и венский шницель. Пятую строчку рейтинга занимает отечественная котлета по-киевски. На последнем, десятом месте, находится карагеоргиев шницель из Сербии.

Напомним

На днях компания МХП совместно с партнером открыли в Харькове первое с 24 февраля 2022 года заведение сети безопасной уличной еды Döner Маркет. Он заработал в восстановленном после попадания вражеской ракеты ТРЦ Nikolsky. В Döner Маркете шаурму и донеры готовят из качественного мяса от проверенных поставщиков «Наша Ряба» и Skott Smeat. Также в меню заведений есть наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда, которые станут вкусным перекусом для гостей торгово-развлекательного центра.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. Уже сейчас МХП совместно с партнерами предлагает украинцам вкусную и безопасную шаурму и другой стритфуд в более 120 точках сети уличной еды Doner Маркет. А благодаря работе около 240 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине у потребителей есть доступ к хорошему ассортименту мяса, мясоколбасных изделий, кулинарии и других продуктов питания.