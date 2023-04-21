Кулинарный Центр МХП производит миланезу, которая входит в ТОП-10 лучших котлет мира по версии TasteAtlas
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кулинарный Центр МХП разрабатывает и производит много Ready to Cook и Ready to Eat продуктов, среди которых есть отбивная миланеза, которая возглавляет рейтинг лучших котлет мира, по информации издания TasteAtlas, передает УНН.
Детали
Миланезу часто называют неофициальным национальным блюдом Аргентины. Это тонкий кусок говядины, курятины, рыбы или свинины, который панируют и обжаривают. Миланеза во многом похожа на венский шницель, однако, уходит корнями в Италию. В Аргентину она попала благодаря итальянским мигрантам, а оригинальное блюдо было прослежено до города Милан и знаменитой cotoletta alla milanese.
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В ТОП-10 котлет мира по версии TasteAtlas также входит японская тонкацу и венский шницель. Пятую строчку рейтинга занимает отечественная котлета по-киевски. На последнем, десятом месте, находится карагеоргиев шницель из Сербии.
Напомним
На днях компания МХП совместно с партнером открыли в Харькове первое с 24 февраля 2022 года заведение сети безопасной уличной еды Döner Маркет. Он заработал в восстановленном после попадания вражеской ракеты ТРЦ Nikolsky. В Döner Маркете шаурму и донеры готовят из качественного мяса от проверенных поставщиков «Наша Ряба» и Skott Smeat. Также в меню заведений есть наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда, которые станут вкусным перекусом для гостей торгово-развлекательного центра.
Справка
МХП – международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. Уже сейчас МХП совместно с партнерами предлагает украинцам вкусную и безопасную шаурму и другой стритфуд в более 120 точках сети уличной еды Doner Маркет. А благодаря работе около 240 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине у потребителей есть доступ к хорошему ассортименту мяса, мясоколбасных изделий, кулинарии и других продуктов питания.