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Кулінарний Центр МХП виготовляє міланезу, яка входить у ТОП-10 кращих котлет світу за версією TasteAtlas

Кулінарний Центр МХП виготовляє міланезу, яка входить у ТОП-10 кращих котлет світу за версією TasteAtlas

Київ • УНН

 • 1553244 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кулінарний Центр МХП розробляє і виготовляє багато Ready to Cook і Ready to Eat продуктів, серед яких є відбивна міланеза, яка очолює рейтинг кращих котлет світу, за інформацією видання TasteAtlas, передає УНН.

Деталі

Міланезу часто називають неофіційною національною стравою Аргентини. Це тонкий шматок яловичини, курятини, риби, або свинини, який панірують та обсмажують. Міланеза багато в чому схожа на віденський шніцель, однак, сягає корінням в Італію. До Аргентини вона потрапила завдяки італійським мігрантам, а оригінальну страву було простежено до міста Мілан і знаменитої cotoletta alla milanese.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП відкрила понад 200 магазинів власної мережі “М'ясомаркет”

До ТОП-10 котлет світу за версією TasteAtlas також входить японська тонкацу та віденський шніцель. П’яту сходинку рейтингу посідає вітчизняна котлета по-київськи. На останньому, десятому місці, знаходиться карагеоргієв шніцель із Сербії.

Нагадаємо

Днями компанія МХП спільно з партнером відкрили у Харкові перший від 24 лютого 2022 року заклад мережі безпечної вуличної їжі Döner Маркет. Він запрацював у відновленому після влучання ворожої ракети ТРЦ Nikolsky. У Döner Маркеті шаурму та донери готують з якісного м’яса від перевірених постачальників «Наша Ряба» та Skott Smeat. Також у меню закладів є нагетси, сирні палички, картопля фрі й інші страви, які стануть смачним перекусом для гостей торговельно-розважального центру.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Вже зараз МХП спільно з партнерами пропонує українцям смачну й безпечну шаурму та інший стритфуд у понад 120 точках мережі вуличної їжі Doner Маркет. А завдяки роботі близько 240 магазинів «М'ясомаркет» по всій Україні у споживачів є доступ до гарного асортименту мʼяса, мʼясо-ковбасних виробів, кулінарії та інших продуктів харчування.

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