Кулеба заявил, что еще несколько стран будут бойкотировать заседание ОБСЕ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что имеет подтверждение от еще нескольких стран, что они не будут участвовать в министерском заседании ОБСЕ из-за решения допустить на него главу мида рф сергея лаврова. Об этом он сообщил журналистам в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент УНН.

Есть четыре страны, которые официально заявили, что они не будут на министерском заседании - это Украина и страны Балтии. Есть страны, которые подошли сегодня ко мне и сказали, что мы сегодня здесь, но мы не будем на министерском заседании, потому что мы с этим не согласны, но мы не будем об этом говорить публично, потому что не хотят кого-то обижать. Есть страны, которые не подходили сегодня, но я знаю, что они сегодня вечером будут на ужине в Скопье, где не будет лаврова, но не будут завтра на официальной части, где будет лавров - рассказал Кулеба.

Он отметил, что в сухом остатке страны, которые не согласны с участием лаврова больше чем четыре, но каждая страна сама решает каким образом реагировать и проявлять это несогласие.

"Мы уважаем это", - добавил министр.

Дополнение

Сначала Украина заявила, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу мида рф сергея лаврова.

Впоследствии стало известно, что министры иностранных дел стран Балтии также не будут участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, на которой будет присутствовать министр иностранных дел россии сергей лавров.