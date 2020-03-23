Кулеба завтра осуществит "виртуальный визит" в Германию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100520 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103725 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105759 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104736 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113406 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100867 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105321 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106662 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131575 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Кулеба завтра осуществит "виртуальный визит" в Германию

Кулеба завтра осуществит "виртуальный визит" в Германию

Киев  •  УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра осуществит "виртуальный визит" в Германию для переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом он заявил на онлайн-брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Германии, мы говорили о поставках или закупках тестов в зависимости от ситуации. Завтра у меня с ним состоится дипломатическая новелла - я осуществлю виртуальный визит в Федеративную Республику Германия и проведу с моим немецким коллегой полноценные переговоры", - сказал министр.

Коронавирус меняет представление не только о безопасности, но и дипломатии, отметил он.

Напомним, Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО.

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