Кулеба завтра здійснить "віртуальний візит" до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра здійснить "віртуальний візит" до Німеччини для переговорів з німецьким колегою Хайко Маасом. Про це він заявив на онлайн-брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Вчора я розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини, ми говорили про постачання або закупівлю тестів у залежності від ситуації. Завтра у мене з ним відбудеться дипломатична новела - я здійсню віртуальний візит до Федеративної республіки Німеччина і проведу з моїм німецьким колегою повноцінні перемовини", - сказав міністр.
Коронавірус змінює уявлення не лише про безпеку, але і дипломатію, зазначив він.
Нагадаємо, Кулеба назвав "непорозумінням" слова міністра оборони про "недосяжність" стандартів НАТО.