Завтра, 5 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Молдову, где встретится с министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и министром иностранных дел Румынии Люминицей Одобеску. Стороны планируют обсудить вступление Украины и Молдовы в ЕС, развитие сотрудничества между тремя странами, а по итогам переговоров подпишут меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами по противодействию дезинформации. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

5 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Кишинев, Республика Молдова. В молдавской столице глава МИД Украины проведет трехсторонние переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем и министром иностранных дел Румынии Люминицей Одобеску - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что переговоры состоятся в развитие встречи глав МИД Украины, Молдовы и Румынии 15 сентября 2022 года в Одессе, на которой был основан такой трехсторонний формат сотрудничества.

"Ключевыми темами переговоров станут укрепление взаимодействия в треугольнике Украина-Молдова-Румыния, вступление Украины и Молдовы в ЕС, развитие сотрудничества между тремя странами в сферах энергетики, инфраструктуры и транспорта, в частности в контексте восстановления Украины, укрепление энергосистемы нашего государства и региона в целом, развития приграничной инфраструктуры и экспорта украинской сельскохозяйственной продукции", - добавляют в МИД.

Также стороны обсудят особое внимание тесному сотрудничеству трех стран в сфере противодействия дезинформации, иностранным информационным манипулированием и вмешательством, попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.

"По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления министров и меморандума о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами трех стран по противодействию дезинформации", - резюмировали в министерстве.

Напомним

Вчера Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем. Стороны обсудили сотрудничество между странами и обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных угроз.