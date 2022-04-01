Кулеба призвал девять стран НАТО предоставить Украине больше оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Бухарестской девятки призвал предоставить Украине больше оружия и повысить санкционное давление на российскую федерацию, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
Детали
Сегодня Кулеба по приглашению министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока принял онлайн-участие в заседании Бухарестской девятки, стран-членов НАТО Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии.
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"Нужно ввести больше санкций против рф и предоставить больше оружия Украине. Оба фактора способствуют переговорам, а не препятствуют им", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба.
Ранее
На этой неделе президент Украины призвал правительства Норвегии и Нидерландов предоставить больше оружия для нашего государства.