Кулеба закликав дев'ять країн НАТО надати Україні більше зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Бухарестської дев’ятки закликав надати Україні більше зброї та підвищити санкційний тиск на російську федерацію, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
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Сьогодні Кулеба на запрошення міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчока взяв онлайн-участь у засіданні Бухарестської дев’ятки, країн-членів НАТО Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії.
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"Потрібно ввести більше санкцій проти РФ та надати більше зброї Україні. Обидва фактори сприяють переговорам, а не перешкоджають їм", - заявив міністр, якого цитує пресслужба.
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Цього тижня президент України закликав уряди Норвегії та Нідерландів надати більше зброї для нашої держави.