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Кулеба ответил на слухи об ухудшении отношений Украины с США и Германией

Кулеба ответил на слухи об ухудшении отношений Украины с США и Германией

Киев • УНН

 • 21899 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Информация об ухудшении дипломатических отношений между Украной и США не соответствует действительности, относительно Германии — судить украинскому народу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата:

“Это не соответствует действительности”, — сказал министр, отвечая на вопрос об ухудшении дипломатических отношений Украины и США.

“Нет никакого ухудшения отношений между Украиной и Вашингтоном. У нас между президентом Байденом и Зеленским, начиная с прошлого года, произошло беспрецедентное количество контактов. Так же разговариваю со своим коллегой я, так же со своим коллегой говорит Андрей Ермак”, — добавил он.

Детали

Министр отметил, что Украина за прошлый год имела больше всего поставок военного оборудования и оружия в истории двусторонних отношений с США — на 650 млн долларов. Как отметил министр, с США есть "откровенный, честный диалог, и он не “ванильный” — он дружественный и равноправный".

На вопрос о том, насколько могут ухудшиться отношения Украины и ФРГ, Кулеба отметил, что позицию Германии лучше всего оценит украинский народ.

“Мы как дипломаты, безусловно, работаем над тем, чтобы находить решения, и чтобы эти отношения развивались. Но сейчас действительно, несмотря на много полезных, добрых дел, которые Германия сделала для Украины, есть несколько показательных тем, в том числе это поставки оружия, это отношение Германии к "Северному потоку-2", к санкциям в отношении России, по которым народ Украины и будет давать свою оценку — насколько дружеской является Германия для нашего государства”, — сказал он.

Контекст

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января провели длительную телефонную беседу. После переговоров американский телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что разговор Байдена с президентом Украины "не прошел хорошо", указав на якобы расхождения между оценкой угрозы со стороны РФ. После публикации представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что информация в ней - "это неправда". Пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров позже также написал, что сообщения CNN "совершенно не соответствуют действительности". О том, что сообщения СМИ о конфликте или напряжении во время телефонных переговоров президентов Украины и США, не соответствуют действительности, заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Германия же отказывается поставлять Украине оборонительное оружие. 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

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