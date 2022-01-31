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Кулеба відповів на чутки про погіршення відносин України зі США та Німеччиною

Кулеба відповів на чутки про погіршення відносин України зі США та Німеччиною

Київ • УНН

 • 21902 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Інформація про погіршення дипломатичних відносин між Украною та США не відповідає дійсності, щодо Німеччини — судити українському народу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Цитата:

“Це не відповідає дійсності”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання щодо погіршення дипломатичних відносин України і США.

“Немає ніякого погіршення відносин між Україною і Вашингтоном. У нас між президентом Байденом і Зеленським, починаючи з минулого року, відбулась безпрецедентна кількість контактів. Так само розмовляю зі своїм колегою я, так само зі своїм колегою розмовляє Андрій Єрмак”, — додав він.

Деталі

Міністр зауважив, що Україна за минулий рік мала найбільше постачання військового обладнання і зброї в історії двосторонніх відносин зі США — на 650 млн доларів. Як зазначив міністр, зі США є “відвертий, чесний діалог, і він не "ванільний“ — він дружній і рівноправний”.

На запитання про те, наскільки можуть погіршитись відносини України і ФРН, Кулеба зазначив, що позицію Німеччини найкраще оцінить український народ.

“Ми як дипломати, безумовно, працюємо над тим, щоб знаходити рішення, і щоб ці відносини розвивалися. Але зараз дійсно, попри багато корисних, добрих справ, які Німеччина зробила для України, є декілька показових тем, у тому числі це постачання зброї, це ставлення Німеччини до "Північного потоку-2", до санкцій щодо Росії, за якими народ України і буде давати свою оцінку — наскільки дружньою є Німеччина для нашої держави”, — сказав він.

Контекст

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден 27 січня провели довготривалу телефонну розмову. Після переговорів американський телеканал CNN з посиланням на українського чиновника повідомив, що розмова Байдена з президентом України "не пройшла добре", вказавши на нібито розбіжності між оцінкою загрози з боку РФ. Після публікації представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Горн заявила, що інформація у ній - "це неправда". Прессекретар Президента Сергій Никифоров пізніше також написав, що повідомлення CNN "абсолютно не відповідають дійсності". Про те, що повідомлення ЗМІ про конфлікт або напругу під час телефонних перемовин президентів України і США, не відповідають дійсності, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Німеччина ж відмовляється постачати Україні оборонну зброю. 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.

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