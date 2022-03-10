Кулеба в Анталии встретился с главой МАГАТЭ: обсудили Чернобыль и ЗАЭС

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"Встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России. Я настаиваю: Россия должна немедленно вывести войска с Чернобыльской и Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу в Европе", - написал дипломат.

Ранее

Ранее сегодня Кулеба заявил, что его российский «коллега» Сергей Лавров предлагал провести трехсторонние консультации между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками по вопросу ядерной безопасности.

Добавим

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.