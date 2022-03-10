Кулеба в Анталии встретился с главой МАГАТЭ: обсудили Чернобыль и ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Анталии встретился с Генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси. Об этом украинский министр сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
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"Встретился с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Анталии для обсуждения путей обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов в Украине в условиях вторжения России. Я настаиваю: Россия должна немедленно вывести войска с Чернобыльской и Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу в Европе", - написал дипломат.
Ранее
Ранее сегодня Кулеба заявил, что его российский «коллега» Сергей Лавров предлагал провести трехсторонние консультации между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками по вопросу ядерной безопасности.
Добавим
Накануне в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что с Чернобыльской и Запорожской АЭС перестала поступать информация.