Кулеба заявил, что Лавров предлагал ему провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его российский коллега Сергей Лавров предлагал провести трехсторонние консультации между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками по вопросу ядерной безопасности. Об этом Кулеба заявил на брифинге по итогам переговоров с Лавровым в Анталии, пишет УНН.
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“В конце встречи министр Лавров затронул тему ядерной безопасности. Он высказался в пользу проведения трехсторонних консультаций между экспертами МАГАТЭ, украинскими и российскими ядерщиками. Я ответил ему, что до прихода российских солдат на территорию Украины все было в порядке с нашими ядерными объектами, с нашими атомными электростанциями. Они функционировали надежно, и Украина вообще всегда была и является ответственным участником всех механизмов верификации МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия”, - заявил Кулеба.
Детали
Кулеба добавил, что информация, которую распространяет российская сторона о следах разработки ядерного оружия, - это просто ложь.
Глава МИД заметил, что ни один международный орган, ни одна международная инспекция ничего такого никогда не видела, потому что ничего такого в Украине не происходило.
“Поэтому лучшее, что может сделать сейчас Россия - это вывести своих солдат с территории Чернобыля и АЭС”, - добавил он.
Напомним
10 марта в турецкой Анталии состоялись переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ. Главная тема переговоров - прекращение войны России против Украины.