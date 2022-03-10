Кулеба заявив, що Лавров пропонував йому провести тристоронні консультації з експертами МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його російський колега Сергій Лавров пропонував провести тристоронні консультації між експертами МАГАТЕ, українськими та російськими ядерниками щодо питання ядерної безпеки. Про це Кулеба заявив на брифінгу за підсумками переговорів з Лавровим в Анталії, пише УНН.
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“Наприкінці зустрічі міністр Лавров порушив тему ядерної безпеки. Він висловився на користь проведення тристоронніх консультацій між експертами МАГАТЕ, українськими та російськими ядерниками. Я відповів йому, що до приходу російських солдат на територію України все було в порядку з нашими ядерними об’єктами, з нашими атомними електростанціями. Вони функціонували надійно, і Україна взагалі завжди була і є відповідальним учасником всіх механізмів верифікації МАГАТЕ та договору про нерозповсюдження ядерної зброї”, - заявив Кулеба.
Деталі
Кулеба додав, що інформація, яку поширює російська сторона про сліди розроблення ядерної зброї, - це просто брехня.
Очільник МЗС зауважив, що жоден міжнародний орган, жодна міжнародна інспекція нічого такого ніколи не бачила, тому що нічого такого в Україні не відбувалося.
“Тому найкраще, що може зробити зараз Росія - це вивести своїх солдатів з території Чорнобиля та АЕС”, - додав він.
Нагадаємо
10 березня у турецькій Анталії відбулися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ. Головна тема переговорів – припинення війни Росії проти України.