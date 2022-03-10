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Кулеба в Анталії зустрівся з головою МАГАТЕ: обговорили Чорнобиль та ЗАЕС

Кулеба в Анталії зустрівся з головою МАГАТЕ: обговорили Чорнобиль та ЗАЕС

Київ • УНН

 • 112122 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Анталії зустрівся з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі. Про це український міністр повідомив у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

"Зустрівся з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі в Анталії для обговорення шляхів забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів в Україні в умовах вторгнення Росії. Я наполягаю: Росія повинна негайно вивести війська з Чорнобильської та Запорізької АЕС, щоб запобігти катастрофі в Європі", - написав дипломат.

Раніше

Раніше сьогодні Кулеба заявив, що його російський "колега" Сергій Лавров пропонував провести тристоронні консультації між експертами МАГАТЕ, українськими та російськими ядерниками з питання ядерної безпеки.

Додамо

Напередодні в Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що з Чорнобильської та Запорізької АЕС перестала надходити інформація.

Українські Національні Новини

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