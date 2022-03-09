Кулеба рассказал об ожиданиях от встречи с Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По приглашению турецкого коллеги министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направляется на встречу с российским министром Сергеем Лавровым. Об ожиданиях и деталях переговоров дипломат рассказал в прямом эфире в Facebook, пишет УНН.
Цитата
“Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные, я не возлагаю на них завышенных ожиданий. Но безусловно будем выжимать по максимуму”, - сказал министр.
Детали
По его словам, интерес украинской стороны на переговорах заключается в том, чтобы прекратить огонь, освободить территории и решить все гуманитарные вопросы и катастрофы, созданные российской армией.
“Благодаря действиям сил обороны Украины, благодаря их героизму, благодаря незыблемости позиций президента, благодаря нашим совместным, скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России я еду на эти переговоры с сильной позицией”, - заверил глава МИД.
Ранее
Накануне Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Турции.
Как писал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Турция готова организовать встречу глав МИД РФ и Украины.