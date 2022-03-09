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Кулеба розповів про очікування від зустрічі з Лавровим

Кулеба розповів про очікування від зустрічі з Лавровим

Київ • УНН

 • 127609 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. На запрошення турецького колеги міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямує на зустріч з російським міністром Сергієм Лавровим. Про очікування та деталі переговорів дипломат розповів в прямому ефірі у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Готуємось до переговорів з моїм російсьим колегою, міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми дуже серйозну зараз проводимо роботу для того, щоб максимально ефективно їх провести. Але відверто вам скажу, що очікування у мене від переговорів стримані, я не покладаю на них завищених очікувань. Але безумовно будемо витискати по максимуму”, - сказав міністр.

Деталі

За його словами, інтерес української сторони на переговорах полягає в тому щоб припинити вогонь, звільнити території, і вирішити всі гуманітарні питання і катастрофи, створені російською армією.

“Завдяки діям сил оборони України, завдяки їх героїзму, завдяки непорушності позицій президента, завдяки нашим спільним, скоординованим діям з партнрами щодо запровадження санкцій, щодоо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії я їду на ці переговори з сильною позицією”, - запевнив голова МЗС.

Раніше

Напередодні Кулеба підтвердив, що незабаром має зустрітися із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Туреччині.

Як писав УНН, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що Туреччина готова організувати зустріч глав МЗС РФ і України.

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