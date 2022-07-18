Кулеба рассказал, на каком этапе договоренности по вывозу украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к фактической договоренности о вывозе украинского зерна через Черное море остается только один шаг – прописать ее на бумаге. Об этом он сообщил в интервью Forbes, передает УНН.
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"На встрече в Стамбуле делегации на уровне экспертов сели и проговорили ряд вопросов безопасности, которые находятся в компетенции военных и логистов. Политически рамку понимаем. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и безопасностью. Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени эти вопросы сняли. Теперь это все нужно положить на бумагу", - рассказал Кулеба.
Детали
На уточняющий вопрос, или это уже финал переговоров и согласились ли россияне, Кулеба ответил: "Я с точки зрения логики вижу лишь один аргумент, почему Путин должен согласиться. Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтралитета или больше склоняются к российской позиции в отношении войны (в Африке, Азии), что он спас их от голода, от роста цен на продукты питания".
По словам министра, соглашаясь на разблокировку украинских портов, путин подрывает собственные усилия по удушению украинской экономики.
"Думаю, у него сейчас на одних чашах весов – репутация россии для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку – на другой", – отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять какую-либо щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны российской федерации.
Дополнение
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласован план и общие принципы перевозки украинского зерна по морю, очередная встреча возможна на этой неделе.
13 июля в Стамбул съехались делегации россии, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировки экспорта морем украинского зерна.
В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.