Кулеба рассказал, на каком этапе договоренности по вывозу украинского зерна

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к фактической договоренности о вывозе украинского зерна через Черное море остается только один шаг – прописать ее на бумаге. Об этом он сообщил в интервью Forbes, передает УНН.