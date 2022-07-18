Кулеба розповів, на якому етапі домовленості щодо вивезення українського зерна

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"На зустрічі у Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, повʼязані з логістикою та безпекою. Вчора делегації і переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - розповів Кулеба.

Деталі

На уточнювальне запитання, чи це вже фінал переговорів і чи погодилися росіяни, Кулеба відповів: "Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які тримаються нейтральності або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно".

За словами міністра, погоджуючись на розблокування українських портів, путін підриває власні зусилля з удушення української економіки.

"Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів – репутація росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку – на інших", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку російської федерації.

Доповнення

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що погоджено план та загальні принципи перевезення українського зерна морем, чергова зустріч можлива цього тижня.

13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.

В ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.