Кулеба рассказал, почему не предполагается участие рф в саммите Мира в Швейцарии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  86149 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  119840 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  121589 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118100 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114541 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101557 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103913 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125438 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120284 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128413 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  259013 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  258843 просмотра

Кулеба рассказал, почему не предполагается участие рф в саммите Мира в Швейцарии

Мирный саммит в июне в Швейцарии имеет целью объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, исключая россию из-за ее "недобросовестности" в предыдущих переговорах с Украиной.

Война •   •  5297 просмотра
Кулеба рассказал, почему не предполагается участие рф в саммите Мира в Швейцарии

В Греции разрабатывают доктрину для сдерживания летних лесных пожаров, но эксперты уже сейчас называют ее недостаточной

Этим летом Греция предстанет перед угрозой сильных лесных пожаров, что побуждает к развертыванию дополнительных пожарных машин, ускорению воздушной поддержки и расчистке лесов, но эксперты предупреждают, что этих мер может быть недостаточно для борьбы с усилением влияния климатических изменений на лесные пожары.

Новости Мира •   •  4104 просмотра
В Греции разрабатывают доктрину для сдерживания летних лесных пожаров, но эксперты уже сейчас называют ее недостаточной

В Грузии за два дня столкновения активистов с полицией госпитализировали 15 человек

В Грузии во время разгона митинга против закона "об иностранных агентах" возле парламента в Тбилиси 1-2 мая были госпитализированы 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Новости Мира •   •  5185 просмотра
В Грузии за два дня столкновения активистов с полицией госпитализировали 15 человек

российские войска одиннадцать раз нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины

российские войска одиннадцать раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 109 взрывов.

Война •   •  6193 просмотра
российские войска одиннадцать раз нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины

Боевой вылет F-16 не состоится в первый же день - Евлаш

Прибытие F-16 в Украину не означает, что они немедленно приступят к выполнению боевых задач, поскольку подготовка инфраструктуры и оценка оперативной обстановки будут определять их готовность к выполнению задач, по словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  6556 просмотра
Боевой вылет F-16 не состоится в первый же день - Евлаш

Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

Зеленский выразил уверенность, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в первом Саммите мира 15-16 июня в Швейцарии, чтобы обсудить пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины.

Война •   •  6958 просмотра
Зеленский: уверен, что посетить Саммит мира заинтересовано каждое миролюбивое государство мира

В Харькове прогремели два взрыва - СМИ

Два взрыва произошли в Харькове и его окрестностях 2 апреля. ВС ВСУ предупредили о пусках управляемых бомб тактической авиацией в этом регионе.

Война •   •  9231 просмотра
В Харькове прогремели два взрыва - СМИ

30% Николаева восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким

В Николаеве было восстановлено около 30% инфраструктуры и жилья, разрушенных во время войны, причем инфраструктура отстраивалась быстрее, чем жилье.

Война •   •  10069 просмотра
30% Николаева восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким

В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь

Существует риск российских ракетных ударов в Пасхальную ночь, но украинская противовоздушная оборона готова отразить атаку, поэтому граждане должны оставаться бдительными, несмотря на праздники.

Война •   •  8800 просмотра
В Воздушных силах не исключают ракетные удары рф в Пасхальную ночь

На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким

В Николаевской области очищено более 125 000 гектаров заминированных земель, но темпы будут замедляться, поскольку остаются более сложные участки, требующие разминирования.

Общество •   •  9333 просмотра
На Николаевщине более 280 тысяч гектаров остаются заминированными - Ким