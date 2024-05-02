Кулеба рассказал, почему не предполагается участие рф в саммите Мира в Швейцарии

Цель саммита Мира, который состоится в июне в Швейцарии - объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие свои действия. Поэтому участие российской стороны в саммите не предполагается, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью Foreign Policy, передает УНН.

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На вопрос журналиста, какой смысл в мирном саммите без стороны, развязавшей войну Кулеба ответил:

"Наш подход следует из реальности и из опыта, который мы приобрели в период с 2014 до 2022 года, потому что агрессия против Украины началась в 2014 году. С 2014 до 2022 года мы провели почти 200 раундов переговоров с россией в различных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не сработало. Все закончилось крупномасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла сажать россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно".

Министр указал, что есть только два способа привести россию к ситуации, когда она "будет действовать добросовестно". По его словам, первый - это успех на поле боя, а второй - создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.

Именно поэтому в саммите не предполагается участие россии. Потому что цель этого саммита - объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может состояться общение с россией, и она может стать частью переговоров - подчеркнул глава МИД.

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