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Кулеба розповів, чому не передбачається участь рф у саміті Миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 17118 перегляди

Мирний саміт у червні у Швейцарії має на меті об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, виключаючи росію через її "недобросовісність" у попередніх переговорах з Україною.

Мета саміту Миру, який відбудеться у червні в Швейцарії - об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші свої дії. Тому участь російської сторони у саміті не передбачається, розповів міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Foreign Policy, передає УНН

Деталі

На запитання журналіста,  який сенс у мирному саміті без сторони, що розв'язала війну Кулеба відповів: 

"Наш підхід випливає з реальності та з досвіду, який ми набули в період з 2014 до 2022 року, тому що агресія проти України почалася у 2014 році. З 2014 до 2022 року ми провели майже 200 раундів переговорів із росією в різних форматах, із посередниками та на двосторонній основі. Але нічого не спрацювало. Усе закінчилося великомасштабним вторгненням. Тому ми знаємо, що немає сенсу садити росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме сумлінно". 

Міністр вказав, що є тільки два способи привести росію до ситуації, коли вона "діятиме сумлінно". За його словами, перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи. 

Саме тому в саміті не передбачається участь росії. Тому що мета цього саміту - об'єднати країни, які поділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії. Після цього може відбутися спілкування з росією, і вона може стати частиною переговорів

- наголосив очільник МЗС. 

"У червні може початися шлях до справедливого миру" - Зеленський розповів про підготовку до саміту у Швейцарії 28.04.24, 18:52 • 46091 перегляд

Тетяна Краєвська

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