Кулеба прокомментировал возможное снятие санкций с России на фоне пандемии

КИЕВ. 23 марта. УНН. Санкции против РФ не были введены в связи с вирусами - они были введены из-за российской агрессии против Украины. Соответственно, только прогресс в прекращении российской агрессии против Украини может быть основанием для ослабления санкций. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.