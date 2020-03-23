Кулеба прокоментував можливе зняття санкцій з Росії на тлі пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Санкції проти РФ не були запроваджені у зв’язку з вірусами - вони були запроваджені через російську агресію проти України. Відповідно, лише прогрес у припиненні російської агресії проти Украіни може бути підставою для послаблення санкцій. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Я бачу як Російська Федерація вкидає в публічний простір цю історію, що треба зняти санкції оскільки: а) відбувається гуманітарна криза; б) розгортається світова економічна криза і відповідно, потрібно знімати економічні обмеження для того, щоб допомагати країнам долати ці кризи. Я також володію інформацією непублічною і бачу, як різними каналами РФ починає працювати для того щоб доносити ці сигнали і схиляти до послаблення санкцій", - заявив Кулеба.
З його слів, так робить не лише Росії - так зараз, зокрема, робить Іран, який теж закликає до зняття санкцій на тлі епідемії коронавірусу.
"Наша позиція дуже проста: санкції не були запроваджені у зв’язку з вірусами - вони були запроваджені через російську агресію проти України. Відповідно, лише прогрес у припиненні російської агресії проти Украіни може бути підставою для послаблення санкцій", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше у МЗС відреагували на пропозицію чиновника РФ “скасувати санкції через коронавірус”.