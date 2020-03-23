Кулеба прокоментував можливе зняття санкцій з Росії на тлі пандемії

КИЇВ. 23 березня. УНН. Санкції проти РФ не були запроваджені у зв’язку з вірусами - вони були запроваджені через російську агресію проти України. Відповідно, лише прогрес у припиненні російської агресії проти Украіни може бути підставою для послаблення санкцій. Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.