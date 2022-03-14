Кулеба о курсе гривны к рублю: скоро украинцы будут жить в два раза богаче россиян

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"Вследствие российского экономического краха курс гривны к рублю изменился в 1,5 раза. Обесценивание рубля привело к тому, что средняя зарплата в России сейчас составляет ориентировочно 350 долларов в месяц. Когда рубль достигнет отметки в 200 за доллар, она будет составлять 270 долларов в месяц. В то же время средняя зарплата в Украине сегодня - ориентировочно 500 долларов в месяц и гривна не демонстрирует признаков радикального падения. Таким образом, уже вскоре украинцы будут жить в два раза богаче россиян", - заявил Кулеба.

Детали

По словам Кулебы, каждый следующий день этой войны против Украины делает россиян еще беднее. Все это - последствия катастрофического, бессмысленного решения Путина напасть на Украину.

Ранее

На прошлой неделе президент США Джо Байден рассказал американцам о последствиях санкций, которыми Соединенные Штаты продолжают бить по российской экономике. По его словам, один рубль сейчас стоит меньше, чем один американский пенни.