Кулеба про курс гривні до рубля: скоро українці житимуть вдвічі заможніше за росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З огляду на курс гривні до рубля вже незабаром українці житимуть в два рази заможніше за росіян. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.
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"Внаслідок російського економічного краху курс гривні до рубля змінився в 1,5 рази. Знецінення рубля призвело до того, що середня зарплата в Росії зараз складає орієнтовно 350 доларів на місяць. Колирубль досягне позначки в 200 за долар, вона складатиме 270 доларів на місяц. Водночас середня зарплата в Україні сьогодні – орієнтовно 500 доларів на місяць і гривня не демонструє ознак радикального падіння. Таким чином, вже невдовзі українці житимуть в два рази заможніше за росіян", - заявив Кулеба.
Деталі
За словами Кулеби, кожен наступний день цієї війни проти України робить росіян ще біднішими. Все це – наслідки катастрофічного, безглуздого рішення Путіна напасти на Україну.
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