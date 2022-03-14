Кулеба про курс гривні до рубля: скоро українці житимуть вдвічі заможніше за росіян

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"Внаслідок російського економічного краху курс гривні до рубля змінився в 1,5 рази. Знецінення рубля призвело до того, що середня зарплата в Росії зараз складає орієнтовно 350 доларів на місяць. Колирубль досягне позначки в 200 за долар, вона складатиме 270 доларів на місяц. Водночас середня зарплата в Україні сьогодні – орієнтовно 500 доларів на місяць і гривня не демонструє ознак радикального падіння. Таким чином, вже невдовзі українці житимуть в два рази заможніше за росіян", - заявив Кулеба.

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За словами Кулеби, кожен наступний день цієї війни проти України робить росіян ще біднішими. Все це – наслідки катастрофічного, безглуздого рішення Путіна напасти на Україну.

Раніше

Минулого тижня президент США Джо Байден розповів американцям про наслідки санкцій, якими Сполучені Штати продовжують бити по російській економіці. З його слів, один рубль зараз коштує менше, ніж один американський пенні.