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Кулеба про курс гривні до рубля: скоро українці житимуть вдвічі заможніше за росіян

Кулеба про курс гривні до рубля: скоро українці житимуть вдвічі заможніше за росіян

Київ • УНН

 • 141226 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. З огляду на курс гривні до рубля вже незабаром українці житимуть в два рази заможніше за росіян. Про це повідомив на брифінгу у понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата

"Внаслідок російського економічного краху курс гривні до рубля змінився в 1,5 рази. Знецінення рубля призвело до того, що середня зарплата в Росії зараз складає орієнтовно 350 доларів на місяць. Колирубль досягне позначки в 200 за долар, вона складатиме 270 доларів на місяц. Водночас середня зарплата в Україні сьогодні – орієнтовно 500 доларів на місяць і гривня не демонструє ознак радикального падіння. Таким чином, вже невдовзі українці житимуть в два рази заможніше за росіян", - заявив Кулеба.

Деталі

За словами Кулеби, кожен наступний день цієї війни проти України робить росіян ще біднішими. Все це – наслідки катастрофічного, безглуздого рішення Путіна напасти на Україну. 

Раніше

Минулого тижня президент США Джо Байден розповів американцям про наслідки санкцій, якими Сполучені Штати продовжують бити по російській економіці. З його слів, один рубль зараз коштує менше, ніж один американський пенні.

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