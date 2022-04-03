Кулеба про Бучу: россия хуже чем ИГИЛ. Украине известно, какие части там стояли

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"Вопрос номер один, сокрушительный для всех нас, — это бойня в Буче. Мы все видели много видео и фотографий за последние недели с начала крупномасштабного вторжения россии. Ничто не сравнится с тем, что мы видели из Бучи. Я стараюсь подготовиться к фото и видео из Мариуполя, когда мы его освободим. Вероятно, они будут еще более разрушительными", - сказал министр.

"То, что мы увидели в Буче, ясно показывает один факт: россия хуже ИГИЛ своими зверствами, своими преступлениями, как масштабами этих преступлений, так и беспощадностью поведения российской армии в Украине. Я не знаю, где учились эти солдаты, какие у них ценности, если таковые имеются. Это невыразимо. Изнасилования, пытки, убийства мирных жителей шокируют", - подчеркнул он.

Детали

По словам Кулебы, Украина уже работает над привлечением к ответственности всех причастных к этим преступлениям.

"Нам известны номера воинских частей, дислоцированных в Буче и других селах и городах Киевской области. Это может занять некоторое время, но мы будем работать сами, а также вместе с нашими партнерами и международным уголовным судом, чтобы привлечь всех к ответственности", - отметил он.

По словам главы дипведомства, речь идет не только о лицах, совершивших эти преступления, но и о командирах и политическом руководстве, должна быть установлена вся субординация.

Добавим

Министерство иностранных дел Украины требует от лидеров стран “Группы семь” (G7) ввести новые разрушительные санкции против российской федерации после преднамеренных преступлений против гражданского населения в Киевской области.