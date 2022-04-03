Кулеба про Бучу: росія гірша за ІДІЛ. Україні відомо, які частини там стояли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна знайде та притягне до відповідальності всіх причетних до звірств щодо мирного населення Бучі. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у прямому ефірі у Twitter, пише УНН.
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"Питання номер один, нищівний для всіх нас, — це бійня в Бучі. Ми всі бачили багато відео та фотографій за останні тижні з початку великомасштабного вторгнення росії. Ніщо не зрівняється з тим, що ми бачили з Бучі. Я намагаюся підготуватися до фото та відео з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Ймовірно, вони будуть ще руйнівнішими", - сказав Міністр.
"Те, що ми побачили в Бучі, ясно показує один факт: росія гірша за ІДІЛ своїми звірствами, своїми злочинами, як масштабами цих злочинів, так і нещадністю поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де вчилися ці солдати, які цінності, якщо такі є. Це невимовно. Згвалтування, тортури, вбивства мирних жителів шокують", - наголосив він.
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За словами Куліби, Україна вже працює над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до цих злочинів.
"Нам відомі номери військових частин, дислокованих у Бучі та інших селах та містах Київської області. Це може зайняти деякий час, але ми працюватимемо самі, а також разом із нашими партнерами та міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути всіх до відповідальності", - зазначив він.
За словами голови дипвідомства, йдеться не лише про осіб, які вчинили ці злочини, а й про командирів та політичне керівництво, має бути встановлена вся субординація.
Додамо
Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Великої сімки” (G7) запровадити нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення Київської області.