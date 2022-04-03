Кулеба про Бучу: росія гірша за ІДІЛ. Україні відомо, які частини там стояли

Цитата

"Питання номер один, нищівний для всіх нас, — це бійня в Бучі. Ми всі бачили багато відео та фотографій за останні тижні з початку великомасштабного вторгнення росії. Ніщо не зрівняється з тим, що ми бачили з Бучі. Я намагаюся підготуватися до фото та відео з Маріуполя, коли ми його звільнимо. Ймовірно, вони будуть ще руйнівнішими", - сказав Міністр.

"Те, що ми побачили в Бучі, ясно показує один факт: росія гірша за ІДІЛ своїми звірствами, своїми злочинами, як масштабами цих злочинів, так і нещадністю поведінки російської армії в Україні. Я не знаю, де вчилися ці солдати, які цінності, якщо такі є. Це невимовно. Згвалтування, тортури, вбивства мирних жителів шокують", - наголосив він.

Деталі

За словами Куліби, Україна вже працює над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до цих злочинів.

"Нам відомі номери військових частин, дислокованих у Бучі та інших селах та містах Київської області. Це може зайняти деякий час, але ми працюватимемо самі, а також разом із нашими партнерами та міжнародним кримінальним судом, щоб притягнути всіх до відповідальності", - зазначив він.

За словами голови дипвідомства, йдеться не лише про осіб, які вчинили ці злочини, а й про командирів та політичне керівництво, має бути встановлена ​​вся субординація.

Додамо

Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Великої сімки” (G7) запровадити нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення Київської області.