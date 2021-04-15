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Кулеба сообщил, что может сделать ЕС, чтобы принудить Россию к деэскалации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Запад имеет немало мер воздействия на Россию — от четких месседжей, до наложения новых экономических санкций. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегами из Эстонии Евы-Марии Лийметс, Латвии Эдгарса Ринкевичса и Литвы Габриелюса Ландсбергиса, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Что может быть сделано? Много всего. Начиная от четких заявлений и месседжей о том, что Украина — это часть Западного мира, и Западные партнеры не покинут Украину наедине, и до наложения новых экономических санкций на Россию в случае, если она решит заострить ситуацию, предоставление Украине достаточной поддержки для повышения нашей обороноспособности”, — сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, даже на двустороннем уровне Россию можно убедить о необходимости деэскалации.

Дипломат отметил, что все действия ЕС сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации.

“Я с удовольствием могу отметить, что в отличие от 2014 года, Запад на этот раз, в 2021-м, не тянет и не теряет времени для того чтобы четко и уверенно отреагировать на действия России”, — добавил он.

Справка

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии на этой неделе посещают Украину.

Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды.

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