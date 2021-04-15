Кулеба повідомив, що може зробити ЄС, щоб примусити Росію до деескалації

Цитата

“Що може бути зроблено? Багато всього. Починаючи від чітких заяв і месседжів про те, що Україна — це частина Західного світу, і Західні партнери не покинуть Україну наодинці, і до накладання нових економічних санкцій на Росію у випадку, якщо вона вирішить загострити ситуацію, надання Україні достатнью підтримку для підвищення нашої обороноспроможності”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, навіть на двосторонньому рівні Росію можна переконати про необхідність деескалації.

Дипломат зазначив, що всі дії ЄС зараз направлені на те, щоб демотивувати Росію від подальшого загострення ситуації.

“Я з задоволенням можу відзначити, що на відміну від 2014 року, Захід цього разу, у 2021-му, не зволікає і не втрачає часу для того щоб чітко і впевнено відреагувати на дії Росії”, — додав він.

Довідково

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії цього тижня відвідують Україну.

Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди.