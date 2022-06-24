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Кулеба похвалил Макрона за содействие украинской евроинтеграции

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сыграл очень важную роль в процессе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Список скептиков был хорошо известен давно. Это были и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия. Все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Надо отметить, что очень важную роль сыграл президент Франции Эмманюэль Макрон. И я обращу внимание, что именно во время председательства Франции это решение было принято. И это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, переломным моментом стал визит четырех европейских лидеров в Киев в прошлый четверг и их разговор с президентом Украины.

"Могу приоткрыть кулисы - в пятницу, на следующий день, уже была обнародована позиция Европейской комиссии. Но в четверг на момент визита четырех европейских лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии окончательной версии этого документа не было", - отметил Кулеба.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Евросовета уникальным и историческим.

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