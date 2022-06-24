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Кулеба похвалив Макрона за сприяння українській євроінтеграції

Кулеба похвалив Макрона за сприяння українській євроінтеграції

Київ • УНН

 • 223902 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що президент Франції Емманюель Макрон відіграв дуже важливу роль у процесі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, пише УНН.

Цитата

"Список скептиків був добре відомий давно. Це були і Нідерланди, і Данія, Швеція, Португалія. Всі вони мали певне бачення. Німеччина була у цьому таборі. Треба відзначити, що дуже важливу роль відіграв президент Франції Емманюель Макрон. І я зверну увагу, що саме під час головування Франції це рішення ухвалене. І це була принципова позиція зробити це саме зараз", - сказав Кулеба.

Деталі

За словами міністра, переломним моментом став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого четверга і їхня розмова з президентом України.

"Можу привідкрити лаштунки – в п'ятницю, наступного дня, вже була оприлюднена позиція Європейської комісії. Але в четвер на момент візиту чотирьох європейськиї лідерів Франції, Німеччини, Румунії та Італії остаточної версії цього документу не було", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Євроради унікальним та історичним.

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