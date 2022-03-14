Кулеба поговорил с главой МИД Ирана перед визитом последнего в Москву

Цитата

"Общался с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амираом Абдоллахианом накануне его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать мое сообщение в Москву: Россия должна прекратить бомбить мирных жителей, придерживаться режима прекращения огня и уйти с территории Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Контекст

По данным РосСМИ, Абдоллахиян во вторник приедет с официальным визитом в Москву, чтобы провести консультации по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).