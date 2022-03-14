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Кулеба поговорил с главой МИД Ирана перед визитом последнего в Москву

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном перед визитом последнего в Москву, пишет УНН.

Цитата

"Общался с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амираом Абдоллахианом накануне его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать мое сообщение в Москву: Россия должна прекратить бомбить мирных жителей, придерживаться режима прекращения огня и уйти с территории Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Контекст

По данным РосСМИ, Абдоллахиян во вторник приедет с официальным визитом в Москву, чтобы провести консультации по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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