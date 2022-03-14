Кулеба поговорив із главою МЗС Ірану перед візитом останнього до Москви

Цитата

"Спілкувався з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміраом Абдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати моє повідомлення в Москву: Росія повинна припинити бомбити мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і піти з території України", - написав Кулеба в Twitter.

Контекст

За даними росЗМІ, Абдоллахіян у вівторок приїде з офіційним візитом до Москви, щоб провести консультації з питання відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).