Кулеба поговорив із главою МЗС Ірану перед візитом останнього до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок провів переговори з главою МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном перед візитом останнього до Москви, пише УНН.
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"Спілкувався з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміраом Абдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати моє повідомлення в Москву: Росія повинна припинити бомбити мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і піти з території України", - написав Кулеба в Twitter.
Контекст
За даними росЗМІ, Абдоллахіян у вівторок приїде з офіційним візитом до Москви, щоб провести консультації з питання відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).