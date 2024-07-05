Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил новоназначенного министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми посетить Украину во время телефонного разговора, где они обсудили двусторонние отношения и предстоящий саммит НАТО.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми и пригласил его посетить Украину с визитом, передает УНН.
"Только что имел разговор с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми, в ходе которого я поздравил его с началом работы во главе британской дипломатии. Я благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах", - сообщил Кулеба в соцсети Х.
По его словам, речь шла о следующих шагах в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
"Государственный секретарь по иностранным делам принял мое приглашение посетить Украину с визитом", - отметил глава МИД Украины.
Объявлен состав нового правительства Великобритании: кто возглавил МИД и Минобороны и что они говорили об Украине5 июля 2024, 17:28 • 11461 просмотр