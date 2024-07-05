Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми и пригласил его посетить Украину с визитом, передает УНН.

"Только что имел разговор с новоназначенным государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми, в ходе которого я поздравил его с началом работы во главе британской дипломатии. Я благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах", - сообщил Кулеба в соцсети Х.

По его словам, речь шла о следующих шагах в наших двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Государственный секретарь по иностранным делам принял мое приглашение посетить Украину с визитом", - отметил глава МИД Украины.

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