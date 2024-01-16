Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что война с рф является "тяжелой" одна отрицает, что президент россии владимир путин выглядит сильнее после "неудачного" контрнаступления Украины летом прошлого года. Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает УНН.

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Кулеба признал, что российские военные "усвоили свои уроки" и теперь "гораздо лучше приспособлены к этой войне", но предсказал "больше поражений" для россии в этом году.

Министр иностранных дел признал, что война с рф является "тяжелой", но отверг мнение о том, что президент россии владимир путин сейчас выглядит сильнее после неудачного контрнаступления Украины летом.

"Гитлер притворялся очень сильным в течение многих лет, и мы все знаем, чем это закончилось", - сказал Кулеба.

Глава МИД отказался напрямую комментировать атаки по целям в рф, однако намекнул, что Киев пытается показать россиянам, что война в Украине имеет негативное влияние и у них дома.

"Президент путин должен объяснить своему народу, почему все это происходит, - сказал он.

"Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (жителей россии - ред.) осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается и может быть намного, намного хуже, чем их пропаганда".

"Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами" - Кулеба