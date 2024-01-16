Кулеба о путине: Гитлер тоже притворялся очень сильным в течение многих лет. Знаем, чем это закончилось
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возразил, что президент россии владимир путин выглядит сильнее после "неудачного" контрнаступления Украины летом прошлого года, сравнив его с Гитлером.
Атака БПЛА на воронежскую область: целью мог быть аэродром Балтимор - росСМИ
Беспилотники атаковали воронежскую область россии, вероятной целью был аэродром Балтимор, была повреждена многоэтажка.
Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф
Служба безопасности Украины арестовала охранника детского сада в Запорожской области, который работал на российскую военную разведку.
Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину
Спикер латвийского парламента Дайга Мериня находится в Украине с первым официальным визитом.
"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"
На 75-й церемонии вручения премии "Эмми" в прайм-тайм "Медведь" был признан лучшим комедийным сериалом, "Наследие" - лучшим драматическим сериалом, а "Говядина" одержала победу среди мини-сериалов или сериалов-антологий.
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина
Поведение Кирилла Кернес, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, как утверждается, похоже на поведение Михаила Добкина в период выборов.
Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили совместное противодействие российской агрессии и заявили, что будущее Украины - в НАТО.
На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией
Французская радикальная левая партия подала в суд на партию "Национальное объединение", обвиняя ее в распространении российской пропаганды с целью создания хаоса во Франции и Европе. Иск обвиняет ультраправую партию Марин Ле Пен в таких преступлениях, как шпионаж, коррупция и злоупотребление доверием.
Трех столичных депутатов будут судить за уклонение от военной службы
Государственное бюро расследований Украины завершило расследование по делу об уклонении от военной службы трех депутатов Киевского городского совета и помощника депутата.
Силы обороны продолжают работу по расширению плацдарма на Херсонщине - Гуменюк
Украинские военные продолжают удерживать и расширять позиции в Херсонской области, несмотря на сложные погодные и боевые условия, сообщила спикер Минобороны Наталья Гуменюк. Российские войска, тем временем, осуществляют неудачные атаки и несут потери среди личного состава.