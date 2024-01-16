Кулеба про путіна: Гітлер теж прикидався дуже сильним протягом багатьох років. Знаємо, чим це закінчилося
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив, що президент росії Володимир путін виглядає сильнішим після "невдалого" контрнаступу України влітку минулого року, порівнявши його з Гітлером.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що війна з рф є "важкою" одна заперечив, що президент росії володимир путін виглядає сильнішим після "невдалого" контрнаступу України влітку минулого року. Про це в він сказав в інтервʼю ABC News, повідомляє УНН.
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Кулеба визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни", але передбачив "більше поразок" для росії цього року.
Міністр закордонних справ визнав, що війна з рф є "важкою", але відкинув думку про те, що президент росії володимир путін зараз виглядає сильнішим після невдалого контрнаступу України влітку.
"Гітлер прикидався дуже сильним протягом багатьох років, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", - сказав Кулеба.
Голова МЗС відмовився безпосередньо коментувати атаки по цілях в рф, однак натякнув, що Київ намагається показати росіянам, що війна в Україні має негативний вплив і у них вдома.
"Президент путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається, - сказав він.
"Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (жителів росії – ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда".
"Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба16.01.24, 09:19 • 26492 перегляди