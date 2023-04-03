Куда могли, но не перегнали "Мрию" накануне полномасштабного вторжения

По словам Рувина, руководству ГП “Антонов” заранее были даны соответствующие поручения.

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Цитата

“Были (даны - ред.) соответствующие поручения, указания, что этот самолет надо перебазировать. Да, там были некоторые аспекты, связанные с заменой двигателей, но двигатель один поменяли и испытания провели. Он мог, даже 23 февраля, взлететь – его можно было поднять в воздух и перегнать (...) в Мюнхен, у них на аэродроме места, это же ГП "Антонов" – у них за границей целая база, там, где стоят сейчас "Русланы". Они же занимаются международными перевозками. У них есть аэродром, места, ремонтные базы. В любом случае было много аэродромов, которые могли по своей длине посадочной полосы принять "Мрию". Его же сажали везде. Можно было и в Украине найти аэродром, где его посадить”, - сообщил он.

Напомним

10 марта Служба безопасности Украины сообщила о подозрении и арестовала экс-руководителей авиапредприятия "Антонов", чьи действия привели к уничтожению АН-225 "Мрия". По словам правоохранителей, дирекция “Антонова” сопротивлялась военным, которые пытались возвести оборонительные укрепления на стратегически важном аэродроме.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказал, можно ли восстановить “Мрию”.