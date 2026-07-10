Куда пойти на выходных 11-12 июля в Киеве

В эти выходные в Киеве состоятся десятки мероприятий на любой вкус. От бизнес-форума и фестиваля крафтовой культуры до театральных представлений, поэтических чтений и художественных экспозиций. УНН собрали для вас подборку самых интересных мероприятий, которые можно посетить в столице в эти выходные.

Бизнес-форум LEVEL UP: "Масштаб и деньги"

Стоимость: 1250 грн.

Дата и время: 11 июля 10:00 - 20:00.

Адрес: Radisson Blu Hotel Podil, ул. Братская, 17-19.

Форум объединит предпринимателей, экспертов и владельцев бизнеса, стремящихся масштабировать свои проекты и увеличить доход. В программе – выступления спикеров о развитии бизнеса, личного бренда и новых возможностях для роста. Также участников ждут нетворкинг, благотворительный розыгрыш подарков за донаты и праздничная часть по случаю годовщины экспертного пространства "Цитадель". Среди гостей мероприятия – Дмитрий Коляденко и Людмила Ардельян.

Feels Garden Beer #8

Стоимость: 700-2000 грн.

Дата и время: с 10 июля по 12 июля.

Адрес: Feels Garden, ВДНХ, пр-т Академика Глушкова, 1А.

На территории Feels Garden состоится трехдневный фестиваль крафтовой культуры Feels Garden Beer #8. Гостей ждут около 30 украинских пивоварен, гастромаркет под открытым небом, музыкальные выступления и диджейские сеты. Также в программе – стендап, интерактивы, игры для компаний и тематические развлечения. Организаторы обещают обновленный формат и еще больше пространства для отдыха и летней атмосферы.

"Короли Кринжа"

Стоимость: 350-550 грн.

Дата и время: 11 июля, 16:00.

Адрес: Underground Stand Up Club, ул. Золотоворотская, 15.

В Underground Stand Up Club состоится импровизационное комедийное шоу "Короли Кринжа". Комики будут выходить на сцену без сценария и заготовленных шуток, создавая выступление в реальном времени вместе со зрителями. Участие в шоу примут Александр Качура, Свят Загайкевич и Антон Стенюк. Организаторы отмечают, что каждое выступление уникально и не повторяется. Язык мероприятия – украинский. Для военных предусмотрен бесплатный вход по предварительной регистрации.

Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сейчас"

Стоимость: 100-450 грн.

Дата и время: с 10 июля по 2 августа.

Адрес: Мистецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28–30.

Выставочный проект предлагает взглянуть на украинскую живопись как на диалог между художниками разных поколений. Экспозиция объединяет работы авторов второй половины 1980-х – первой половины 1990-х годов и последнего десятилетия. Посетители смогут проследить связи между различными художественными подходами и способами осмысления украинской реальности. Куратором выставки стал Александр Соловьев, сокуратором – Игорь Оксаметный.

Спектакль "Королева детективов"

Стоимость: 250 грн.

Дата и время: 11 июля, 17:00.

Адрес: Киевская крепость, бульвар Леси Украинки, 12–14.

Спектакль "Королева детективов" посвящен личности Агаты Кристи и героям ее самых известных произведений. На сцене появятся детективы Эркюль Пуаро, Артур Гастингс и Мисс Марпл. Постановка рассказывает о жизни писательницы и ее деятельности во время мировых войн. Продолжительность спектакля составляет 80 минут. Часть средств от продажи билетов организаторы направят на поддержку Сил обороны Украины.

Поэтический свободный микрофон

Стоимость: 220 грн.

Дата и время: 11 июля, 18:30.

Адрес: Drip Coffee Buffet, ул. Большая Васильковская, 122.

В кофейне Drip Coffee Buffet состоится вечер свободных поэтических чтений на украинском языке. Участники смогут прочитать собственные или любимые произведения без жанровых и стилистических ограничений. Во время мероприятия также будет проходить сбор средств на нужды одного из подразделений ВСУ, а в перерыве организуют благотворительные аукционы и лотереи. Продолжительность события – 120 минут. Организатором выступает Андрей Рассказов-Ковалевский.

"100 лет вечности" + "Бурная планета"

Стоимость: 350–450 грн.

Дата и время: с 12 июля по 19 июля, 20:00.

Адрес: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3.

В Киевском планетарии покажут два полнокупольных фильма о космосе и природных процессах на Земле. «100 лет вечности» рассказывает о значении звездного неба для человечества от древних времен до сегодняшнего дня, а «Бурная планета» знакомит зрителей с дрейфом континентов, вулканами и землетрясениями. Оба фильма будут демонстрироваться на украинском языке. Общая продолжительность сеанса составляет 50 минут. Рекомендуемый возраст зрителей – от 9 лет.