Кубраков стал первым иностранным чиновником, который проехался на электромобиле турецкого производства
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков стал первым иностранным чиновником, который проехался на первом в Турции электромобиле местного производства Togg во время своего визита в центральную провинцию страны Кайсери. Об этом пишет Anadolu, информирует УНН.
Детали
Кубраков посетил турецкую провинцию Кайсери во вторник по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и получил первый электромобиль местного производства, произведенный Togg при поддержке правительства, для поездок по городу на официальные встречи.
Приняв Кубракова, Акар сказал, что он первым сел в эту машину, а также спросил его мнение о машине.
Выражая благодарность, Кубраков также поблагодарил турецкого министра за положительный жест.
Дуэт также обсудил шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения плавного и бесперебойного действия "зернового соглашения", официально известного как Черноморская зерновая инициатива.
Добавим
Соглашение между Москвой и Киевом было заключено в июле прошлого года при посредничестве Анкары и ООН. На сегодняшний день оно обеспечило безопасную доставку 28,3 млн тонн зерна на 903 судах из трех черноморских портов Украины.