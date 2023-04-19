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Кубраков стал первым иностранным чиновником, который проехался на электромобиле турецкого производства

Кубраков стал первым иностранным чиновником, который проехался на электромобиле турецкого производства

Киев • УНН

 • 640652 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков стал первым иностранным чиновником, который проехался на первом в Турции электромобиле местного производства Togg во время своего визита в центральную провинцию страны Кайсери. Об этом пишет Anadolu, информирует УНН.

Детали

Кубраков посетил турецкую провинцию Кайсери во вторник по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и получил первый электромобиль местного производства, произведенный Togg при поддержке правительства, для поездок по городу на официальные встречи.

Приняв Кубракова, Акар сказал, что он первым сел в эту машину, а также спросил его мнение о машине.

Выражая благодарность, Кубраков также поблагодарил турецкого министра за положительный жест.

Дуэт также обсудил шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения плавного и бесперебойного действия "зернового соглашения", официально известного как Черноморская зерновая инициатива.

Добавим

Соглашение между Москвой и Киевом было заключено в июле прошлого года при посредничестве Анкары и ООН. На сегодняшний день оно обеспечило безопасную доставку 28,3 млн тонн зерна на 903 судах из трех черноморских портов Украины.

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