Кубраков став першим іноземним чиновником, який проїхався на електромобілі турецького виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков став першим іноземним високопосадовцем, який проїхався на першому в Туреччині електромобілі місцевого виробництва Togg під час свого візиту до центральної провінції країни Кайсері. Про це пише Anadolu, інформує УНН.
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Кубраков відвідав турецьку провінцію Кайсері у вівторок на запрошення міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара та отримав перший електромобіль місцевого виробництва, вироблений Togg за підтримки уряду, для поїздок містом на офіційні зустрічі.
Прийнявши Кубракова, Акар сказав, що він першим сів у цю машину, а також спитав його думку про машину.
Висловивши вдячність, Кубраков також подякував турецькому міністру за позитивний жест.
Дует також обговорив кроки, які необхідно зробити для забезпечення плавної та безперебійної дії "зернової угоди", офіційно відомої як Чорноморська зернова ініціатива.
Додамо
Угода між Москвою та Києвом була укладена в липні минулого року за посередництвом Анкари та ООН. На сьогоднішній день вона забезпечила безпечну доставку 28,3 млн тонн зерна на 903 судах із трьох чорноморських портів України.