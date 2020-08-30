Кубок Украины: ФК "Карпаты" потерпели разгромное поражение от любительского клуба

Перед перерывом гости пропустили гол и оказались в меньшинстве, а во втором тайме игрок “Эпицентра” Николай Буй оформил хет-трик — 0:4.

“Впечатления исключительно негативные, ведь мы проиграли с крупным счетом. Однако на это есть определенные причины. Мы имели совсем немного времени на подготовку, кроме того, у нас очень молодой состав и комплектация продолжается. Команда не была готова и в физическом плане — мы банально проигрывали в скорости. „Эпицентр“ находился в хорошем игровом ритме, они стабильно выступали в чемпионате любителей. А „Карпаты“ фактически играли с чистого листа”, — признался наставник львовских “Карпат” Любомир Вовчук.

Как сообщал УНН, три клуба преодолели стартовый барьер Кубка Украины.